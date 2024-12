Documentaire

Les fêtes de fin d’année sont inconcevables sans le chocolat et son ingrédient essentiel, la fève de cacao. Mais les producteurs sont confrontés à de multiples défis, du réchauffement climatique à l’exploitation minière illégale, sans oublier les nuisibles, qui diminuent les rendements. Heureusement, des innovations sont à l’étude au Ghana et en Allemagne pour sauver le chocolat.

Selassie Atadika est bien décidé à révolutionner la filière du chocolat, mets connu depuis plus de 5 000 ans. Son pays, le Ghana, compte parmi les principaux producteurs de cacao, mais c’est à l’étranger que les profits sont réalisés. La célèbre cuisinière porte un projet ambitieux visant à valoriser les fèves de cacao entièrement dans son pays. Elle imagine pour cela des créations inédites, qui feront rayonner la culture du Ghana dans le monde et garantiront des revenus suffisants aux cultivateurs et producteurs locaux. Actuellement, l’Allemagne est l’un des plus grands importateurs de cacao en Europe. Mais cela devrait changer, à en croire Sara et Maximilian Marquart, dont la start-up propose un chocolat sans cacao. Leur vision : offrir un plaisir durable et local, en remplaçant cet ingrédient clé par des plantes adaptées à nos latitudes.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

