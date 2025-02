Documentaire

Enquête s’est rendue dans la brousse colombienne à la rencontre des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Après soixante ans de guerre civile, ces hommes et ces femmes qui portent l’uniforme devront dorénavant apprendre à vivre en liberté et en paix. Beaucoup ont commis des crimes et pris des otages. Certains sont nés dans la brousse et n’ont jamais connu la vie civile. Quelles sont leurs aspirations et leurs craintes? Ils nous livrent leur souvenir du passage de leur plus célèbre otage, Ingrid Betancourt. L’ex-otage, que nous sommes allés rencontrer à Paris, se vide le coeur sur ce qu’elle a vécu. Un documentaire de Martin Movilla, Jo-Ann Demers, Martin Movilla.