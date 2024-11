Documentaire

Isolés dans les contreforts de l’Himalaya pakistanais, les Kalash. Ces bergers chantent, dansent et communient avec leurs ancêtres, leurs fées et leur dieu Khodai et ses messagers durant les nombreuses festivités qui rythment leurs activités pastorales et agraires.

La présence de nombreux réfugiés afghans provoquent une perte de leur pâturage nourricier et une déforestation catastrophique. Plus un arbre pour retenir les éboulements, freiner l’érosion, absorber les pluies de plus en plus diluviennes, conséquences de la fonte accélérée des glaciers et d’un changement climatique. Ajouté à cela, le prosélytisme de certains musulmans. La culture kalash est en réel danger !

Réalisé par Catherine Lacroix et François-Xavier Pelletier