Documentaire

Aux États-Unis tout au long de l’année, des gloutons professionnels concourent pour décrocher le titre du plus grand goinfre. Et pour ce qui est de l’appétit, l’Amérique est insatiable. Concours d’écrevisses en Louisiane, d’artichauts à Castroville, d’éperlans dans l’Etat de Washington, d’huîtres dans le Connecticut, de hamburgers dans le New-Jersey, et j’en passe. Il y en a pour tous les goûts, le hot-dog étant la discipline reine. Tous les 4 juillet, fête nationale oblige, l’affrontement aux chiens chauds de Coney Island, est couvert par les médias du monde entier et retransmis en direct par la chaîne américaine ESPN. Un programme indigeste suivi par 2 millions de téléspectateurs. C’est dire la fascination dans un pays obsédé par les régimes et la lutte contre l’obésité. Un documentaire de l’Effet Papillon.