Documentaire

Chaque jour à Beyrouth, des dizaines de missiles s’abattent sur la banlieue sud de la capitale libanaise. L’armée israélienne cherche à détruire les centres de commandement et les caches d’armes du Hezbollah, dissimulés au cœur d’un quartier populaire qui abrite des centaines de milliers de personnes.

Ces populations civiles se retrouvent prises sous le feu de l’aviation israélienne et sont obligées de fuir comme elles peuvent. Pour limiter les incendies, sortir les blessés et les cadavres des décombres, les organisations de pompiers et de secouristes enchaînent les interventions… Jusqu’à l’épuisement et au péril de leur vie. Les drones israéliens traquent les combattants du Hezbollah jusque dans les ambulances, les centres de santé et les hôpitaux. Les équipes d’Arte Reportage, Sylvain Lepetit et Wissam Charaf, ont suivi sur le terrain le travail des pompiers de Beyrouth dans la banlieue sud de Beyrouth dévastée, des médecins qui soignent les blessés, des secouristes palestiniens à Saïda. A travers eux, ils racontent le traumatisme d’une population civile qui se retrouve en première ligne de cette guerre.

Disponible jusqu’au 15/10/2027