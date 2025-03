Documentaire

Aux Etats-Unis une nouvelle génération de végétaliens, vegans en VO, est bien décidée à rentrer dans le lard de l’industrie agro-alimentaire. Ces fantassins de la cause animale multiplient les coups d’éclat pour en finir avec la maltraitance animale et ouvrir les yeux de leurs concitoyens sur la vie des bêtes avant l’assiette… Mais contrairement à leurs aînés, ils le font à visage découvert… alors que la loi américaine les assimile dans certains Etats à des terroristes et les punit comme tel. N’empêche : avec Internet, le déni est plus difficile. Un documentaire de l’Effet Papillon.