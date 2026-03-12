Documentaire

C’est un paradoxe troublant : le Département d’État américain considère les mariages d’enfants comme une atteinte aux droits humains, les États-Unis ont validé l’objectif des Nations-Unies de mettre fin à ces pratiques d’ici 2030…

Pourtant, près de 300 000 mariages d’enfants ont été célébrés dans le pays entre 2000 et 2018. Plus de 80% étaient des filles, la plus jeune avait 10 ans, les maris étaient le plus souvent des adultes.

Aux États-Unis, des mineures peuvent encore être mariées dans 40 États, soit les 4/5e du pays. Cinq états ne fixent même aucune limite d’âge, dont la Californie.

Le postulat de départ qui justifie ces mariages est simple : “les parents savent mieux ce qui est bon pour leurs enfants”. Ce sont donc eux qui décident. Leurs motivations sont religieuses, communautaires ou culturelles, économiques parfois. Nombre de mariages d’enfants rendent ainsi caduque la loi sur le viol : le violeur devient l’époux et échappe à la prison. D’autres de ces unions servent à contourner les lois immigration et à obtenir un visa pour un homme de la communauté, ou pour une très jeune fille amenée de l’étranger et qui sera réduite à la condition d’esclave. Mineures et sous la coupe de leurs maris, ces filles n’ont aucun droit leur permettant d’échapper à leur condition.

Celles qui s’en sortent se désignent comme des « survivors ». Parmi elles, en Californie : Sara Tasneem, Mandy Havlik et Elizabeth Sitton; et en Indiana : Genevieve Meyer, Cathy Lucas et Sasha Taylor.

Ce sont elles, par leur fervent engagement, qui font aujourd’hui évoluer les lois, Etat après Etat. Grâce à leur plaidoyer auprès d’élus, de juges et de l’opinion publique, 10 États ont franchi le pas et interdisent désormais tout mariage en-dessous de 18 ans, sans aucune exception. Elles racontent leurs combats.

Disponible jusqu’au 20/11/2026.