Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop grande difficulté matérielle, déboulonner des statues qui ne correspondraient plus à ce nouveau regard sur l’histoire. Les collections alors jugées inconvenantes peuvent être mises en dépôt, exposées dans des contextes différents, voire restituées. Avec les bâtiments des musées, c’est moins facile, surtout lorsqu’ils font partie du patrimoine artistique ou architectural. Que faire donc des musées – en Italie, en Belgique, en France – dont l’architecture même glorifie le fascisme ou l’exploitation coloniale ? Comment les montrer, les présenter, leur donner un sens nouveau et renouvelé, partagé ?