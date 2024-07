Documentaire



Le paradis des vacanciers se transforme parfois en cauchemar. À Acapulco, la dangerosité est tellement présente que les touristes ont déserté la destination. Contrairement à Pattaya, en Thaïlande, la ville attire de plus en plus de touristes grâce à un business destiné aux plus de 18 ans. Immersion dans les endroits les plus méconnus de deux grandes stations balnéaires pas comme les autres.

Réalisateur : Pascal CARRON, Jean BOURBONNAIS