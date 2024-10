Documentaire

Les médias ont souvent scandé que Xynthia était la tempête du siècle…. Tout le monde a encore en mémoire les images terribles de ce 28 février 2010 et les 59 morts… Pourtant à regarder de plus près l’histoire de la Vendée, depuis le 18ème pas moins de 21 tempêtes majeures sont venues balayer la côte vendéenne ! En moyenne tous les 40 ans les terres sont submergées… La région est particulièrement exposée car la plupart du littoral vendéen est située en dessous du niveau de la mer… Et en remontant encore un peu plus loin dans l’Histoire, le téléspectateur découvrira qu’au temps des Romains, la Vendée comptait de véritables mers intérieures constellées d’îles… C’est l’Homme à coup de digues, de drainage, de canaux qui jour après jour a gagné sur la mer et a transformé ces golfes en terres arables. Mais ce travail titanesque entrepris dès le 13ème siècle par des moines reste fragile et à chaque tempête la mer tente de reprendre ses droits… Voici l’histoire d’un bras de fer extraordinaire entre l’homme et l’océan… Un documentaire de Véronique VEBER et Christophe BAZILLE, une production France 3 – Thalassa