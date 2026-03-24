Au début des années 80, la Jordanie et l’Unesco expulsent le petit peuple de la tribu des Bdouls de la ville antique de Pétra pour inscrire le site au patrimoine mondial de l’humanité. Pendant que les touristes du monde entier affluent par centaines de milliers sur le site, la communauté locale tente de réorganiser sa vie sur le minuscule territoire qui lui est alloué. Véritable voyage au cœur de la tribu des Bdouls de Pétra, ce film pose un regard lucide sur l’inscription au patrimoine mondial de l’une des destinations touristiques les plus prisées de la planète.
Un documentaire de Marie-Claire Thouault