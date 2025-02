Documentaire

Là où vivent Thelma, une fillette de 12 ans, et son peuple, les Séri, c’est un peu la rencontre du désert et des tropiques. A l’image de cette région, coincée entre les eaux du golfe de Californie et le paysage désertique qui l’entoure, Thelma vit entre la réalité des traditions de son peuple et le rêve américain, tout proche.