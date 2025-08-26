Au Venezuela, clairement, la police ferme les yeux. Il y a 10 ans, ce pays d’Amérique du Sud était l’un des plus riches et des plus prometteurs du continent. Aujourd’hui, les étals sont vides, l’inflation oscille entre 700 et 800%, les gens meurent faute de soins médicaux et Caracas, la capitale, passe pour la succursale de l’enfer sur terre. Bref, le pays est exsangue alors qu’il regorge de pétrole. Comment est-ce possible ? La réponse tient en un mot et 3 syllabes : corruption. Un documentaire de l’Effet Papillon.