Documentaire La désillusion canadienne L’an passé, un nombre record de demandeurs d’asile est arrivé au Canada. Mais après avoir souvent fui les dangers...

Documentaire Turquie : chronique d’un village en ruines Les cinq cents habitants restés sur place survivent grâce aux dons et aux bénévoles qui les distribuent. Le village a pourtant...

Documentaire Cuba : une île dans la tourmente Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...

Documentaire Tunisie, le grand exode des médecins Pour pallier la pénurie de soignants, l’hôpital français a recruté quelque 23000 médecins étrangers, parmi lesquels bon nombre de Tunisiens. Le pays du jasmin voit désormais...

Documentaire Des agriculteurs tchèques sauvent leur pavot La culture du pavot est une vieille tradition en République tchèque. Avec 80 % de sa production destinée à...

Documentaire Des trains dans la guerre L’Ukraine est un pays de trains, le sixième réseau de voyageurs au monde. Le train convoie les voyageurs, les...

Documentaire Pas facile d’avoir 20 ans au Groenland Ces jeunes inuits luttent pour garder un peu d’espoir

Documentaire Brésil : les nostalgiques de la dictature Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...

Documentaire Sanofi, le vrai visage du géant pharmaceutique Bénéfices records et des emplois menacés, une injustice totale. Bienvenue dans les coulisses secrètes du géant pharmaceutique Sanofi.

Documentaire Les jeux de la guerre Les drones, les armes télécommandées et les robots sont la technologie de guerre du futur. Les commander via un...

Documentaire Gaza : un an de survie « Gaza. Vie » est le nom du groupe Whatsapp alimenté par Rami Abou Jamous depuis des années. Le 7 octobre...

Documentaire Sibérie, un homme libre dans la Taïga Au coeur de la taïga arctique, la rude vie d’un éleveur évène épris de liberté, à la fois solitaire...

Documentaire La perle de Tahiti Vous rêvez de lagons bleu turquoise, de fonds marins limpides où les poissons colorés vous effleurent, ce film vous...

Documentaire Grèce : l’aéroport des désillusions Sur le front de mer d’Athènes, l’aéroport d’Hellinikon est désaffecté depuis plus de quinze ans. Fin 2015, il est...

Documentaire Jeune fille au pair en Angleterre, le bon plan ? Des milliers de Français choisissent chaque année de partir au pair en Angleterre, certains d’entre eux nous ont raconté...

Documentaire Australie : les dégâts écologiques causés par les incendies ! En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....

Documentaire Haschisch (2/2) Un petit village sur les hauteurs de Ketama, au Nord du Maroc. Depuis des siècles, la vie des gens...

Documentaire La guerre de la chasse C’est une autorisation qui passe mal en plein confinement. Pour réguler le gros gibier, les chasseurs ont le droit...