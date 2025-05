Documentaire

En 2016, à la suite de l’élection de Trump, le peso est en chute libre, un mur menace à l’horizon et des millions de sans papiers sont plongés dans l’angoisse d’une expulsion des Etats-Unis… La monnaie locale a dévissé à son plus bas niveau depuis 20 ans, et le spectre d’une guerre commerciale avec les Etats-Unis provoque déjà fuite des capitaux et panique générale. Côté américain, l’enjeu est loin d’être négligeable. 6 millions d’emplois seraient menacés de part et d’autre de la frontière si le président TRUMP met ses promesses à exécution. Un désastre. Dans le sud texan, à MC ALLEN, comme de l’autre côté du RIO GRANDE, à REYNOSA, des centaines d’entreprises vivent grâce au traité de libre-échange.