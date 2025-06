Documentaire

Plus de doute possible : la CIA travaille en douce au Pakistan. L’affaire de l’agent DAVIS, qui a empoisonné les relations entre Washington et Islamabad, en est la preuve, une preuve dont ce serait bien passé les Etats-Unis, avant de reconnaître les faits, du bout des lèvres… Il faut dire que leur honorable correspondant à fait fort à Lahore : 1 flingue, 3 morts, des familles qui crient vengeance, et une immunité très chèrement payée. De quoi catalyser la haine des pakistanais.