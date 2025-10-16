Documentaire

Avec l’inflation des derniers mois, pour certains Français parmi les plus démunis, le vol dans les supermarchés serait devenu indispensable pour tenir un budget serré. Ces deux femmes ont accepté de témoigner.

Ils sont étudiants ou salariés, chômeurs ou retraités et depuis quelques mois, ils se sont mis à voler de la nourriture. Un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans les petits commerces et les supermarchés. Les vols à l’étalage ont augmenté de 14% en un an (chiffres Police et Gendarmerie). Dans le palmarès des produits les plus volés figurent désormais les produits frais comme la viande ou le fromage. Des aliments dont les prix ont augmenté de plus de 10% ces derniers mois. Envoyé spécial est allé à la rencontre de ces consommateurs qui décident de ne plus passer à la caisse, des patrons de supermarchés qui tentent de trouver la parade en utilisant de nouveaux dispositifs antivols, et des agriculteurs qui n’échappent pas à cette envolée des vols de nourriture.