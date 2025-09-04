Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Qui sont les fans de la culture indienne en France ? De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...

Documentaire Tanzanie – les mamas solar A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès...

Documentaire Morin Khuur : la voix des chevaliers Mongols Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...

Documentaire Hypermarché, la riposte des géants L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...

Documentaire Ukraine : des photographes dans la guerre Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...

Documentaire #SalePute Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement touche en majorité les femmes. Une enquête édifiante sur ce déferlement de...

Documentaire Ghana, les petits esclaves du lac Volta Dans un centre de réhabilitation au Ghana, le quotidien des travailleurs sociaux aux côtés d’enfants, anciens esclaves des pêcheurs...

Article Afrique du Sud : les forçats du charbon Dans la langue zulu, « Zama Zama » signifie, celui qui essaie et essaie encore… A Ermelo, au cœur du poumon...

Documentaire Burundi, révolte au pays le plus pauvre du monde Un an après la révolte s’opposant au passage en force à la présidence de Pierre Nkurunziza, que pense et...

Documentaire Stress, pression : la face cachée de Miss France L’une a porté la couronne de Miss France depuis décembre 2021, l’autre s’apprête à la porter pour l’année d’après....

Documentaire Jaipur : Maharadjahs, enfants des rues et pierres précieuses Palais princiers transformés en hôtels de luxe, balades à dos d’éléphants, saris chatoyants, les touristes raffolent du dépaysement raffiné...

Documentaire Terra incognita Dans un essai documentaire philosophique, tourné entre une ferme des Alpes italiennes et le réacteur Iter, Enrico Masi confronte...

Documentaire République démocratique du Congo : le karaté pour se reconstruire En République Démocratique du Congo, la guerre est officiellement terminée depuis longtemps. Pourtant, le viol se généralise : chaque...

Documentaire Un avenir pour les travailleurs précaires ? Selon l’ONU, plus de 50 millions de personnes dans le monde travaillent sous la contrainte, pas ou très peu...

Documentaire Violences au Népal : elles deviennent nonnes pour survivre Abandon scolaire, esclavage domestique, mariage précoce… C’est le destin de nombreuses jeunes filles au Népal. Pour y échapper, certaines...

Documentaire Israël : la révolte des shorts Des centaines d’Israéliennes protestent ainsi contre l’expulsion de certaines d’entre elles des salles de classe pour le port du...