De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...
Les nouveaux visages de l’extrême droite américaine
A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès...
Ils doivent passer par là pour accéder au paradis
Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...
Saviez-vous qu’un platane perd chaque année une tonne de feuilles dans les rues de nos villes ? Ou qu’un...
L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...
Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...
Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement touche en majorité les femmes. Une enquête édifiante sur ce déferlement de...
Dans un centre de réhabilitation au Ghana, le quotidien des travailleurs sociaux aux côtés d’enfants, anciens esclaves des pêcheurs...
Dans la langue zulu, « Zama Zama » signifie, celui qui essaie et essaie encore… A Ermelo, au cœur du poumon...
Un an après la révolte s’opposant au passage en force à la présidence de Pierre Nkurunziza, que pense et...
L’une a porté la couronne de Miss France depuis décembre 2021, l’autre s’apprête à la porter pour l’année d’après....
Palais princiers transformés en hôtels de luxe, balades à dos d’éléphants, saris chatoyants, les touristes raffolent du dépaysement raffiné...
Dans un essai documentaire philosophique, tourné entre une ferme des Alpes italiennes et le réacteur Iter, Enrico Masi confronte...
En République Démocratique du Congo, la guerre est officiellement terminée depuis longtemps. Pourtant, le viol se généralise : chaque...
Selon l’ONU, plus de 50 millions de personnes dans le monde travaillent sous la contrainte, pas ou très peu...
Abandon scolaire, esclavage domestique, mariage précoce… C’est le destin de nombreuses jeunes filles au Népal. Pour y échapper, certaines...
Des centaines d’Israéliennes protestent ainsi contre l’expulsion de certaines d’entre elles des salles de classe pour le port du...
Malgré les progrès des droits des femmes ces dernières décennies, c’est un choix fréquemment remis en cause. L’affirmer publiquement,...
