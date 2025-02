Documentaire

Ce documentaire suit Mohamed, milliardaire qatari, entre luxe éclatant et traditions familiales. Dans sa villa, il impressionne avec des voitures rares et des repas traditionnels autour d’un agneau rôti. Le reportage explore aussi l’essor du Qatar dans le sport, avec des chevaux de pur-sang choyés et des stades futuristes pour la Coupe du Monde 2022. Le tourisme et la vie nocturne, avec clubs et événements glamour, montrent un pays en pleine transformation. Entre conservatisme religieux et modernité, le Qatar s’impose sur la scène mondiale.