Documentaire

Situé entre la République Dominicaine et les îles vierges britanniques, Porto Rico est un territoire rattaché aux USA, sous la forme « d’État libre associé ». Un statut inédit et hybride qui divise le pays. Les Portoricains sont de nationalité américaine, mais ils ne peuvent pas élire leur président. De plus, ils n’ont aucun contrôle sur leur économie, et n’ont donc pas le droit d’avoir des relations commerciales avec d’autres pays que les États-Unis.

Pourtant, ce joyau des Caraïbes, grand comme la Corse, avec ses 500 kilomètres de plage aux eaux turquoises et sa jungle tropicale, séduit les touristes et les stars du monde entier.

Ce drôle d’État, mélange de cultures américaine, caribéenne et espagnole, est devenu un eldorado pour les riches. Des milliers d’Américains s’y installent pour ses avantages fiscaux, et font ainsi flamber les prix de l’immobilier. Par conséquent, les locaux ne voient pas d’un bon œil ces arrivées en masse qui poussent certains Portoricains à vivre dans des quartiers déshérités, voire à quitter l’île.

Réalisateur : Sophie Przychodny