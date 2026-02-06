« ARTE Regards » suit quatre engagés volontaires de la Garde nationale lettonne. L’un s’est enrôlé bien avant l’invasion de l’Ukraine...
Soucieuse d’étendre sa zone d’influence, la Chine multiplie les investissements à l’étranger, avec un objectif en ligne de mire...
La coca est une plante importante en Bolivie, mâchée par les Indiens depuis l’arrivée des Espagnols. Elle est cultivée...
Attentats discrets, manipulations politiques, propagande souterraine : depuis plus de dix ans, une guerre silencieuse se joue à l’est...
Documentaire disponible en rediffusion jusqu’au 21/02/2026 Une partie du nouvel ordre mondial se dessine dans les conflits géopolitiques qui...
Notre enquête approfondie nous a permis de découvrir la triste réalité de Skid Row, en Californie, où de nombreux...
Le Juan de la Cosa – l’un des rares navires-hôpitaux civils au monde – est en mission dans l’Atlantique....
Depuis juin 2016, le président philippin mène une guerre contre les dealers de shabu. Plongez dans un des pays...
Aujourd’hui, l’Inde est le second producteur au monde de médicaments et vise la première place avant 2030. Depuis 20...
Découvrez comment la départementalisation a transformé Mayotte depuis 2011. Devenue le 101e département français, cette île des Comores fait...
C’est dans les montagnes sacrées du Wudang, à l’est de la Chine, que ce film part à la découverte...
Revenant sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, cette enquête dense et captivante au coeur du régime saoudien met cette...
Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...
Le 11 mai 2020, alors que la France sort de 55 jours de confinement, la France entière se précipite...
Depuis quinze ans, Andy et Mike, les Yes Men, sont les rois du canular intelligent. Ils vont là où...
À Hollywood, l’affaire Weinstein a levé un tabou, délié les langues et suscité une onde de choc salutaire un...
Dans l’incroyable labyrinthe de la nature, là où les eaux du Gange et du Brahmapoutre fusionnent dans une danse...
Les Nuer sont en guerre. Ce peuple du Nil qui a survécu à l’Empire ottoman, aux colons anglais et...
En Allemagne, un quart des 18-24 ans risque de sombrer dans la pauvreté, ce qui en fait la classe...
Une prison brésilienne a mis au point un moyen original de préparer ses prisonnières à réintégrer la société après...
