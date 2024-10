Documentaire



Plongeons dans le phénomène des « TradWives », ces mères au foyer qui embrassent un mode de vie traditionnel et séduisent un large public en Amérique. À travers des témoignages et des analyses, la vidéo explore les motivations derrière ce choix de vie, ainsi que l’impact de ce mouvement sur les familles et la société contemporaine. Les TradWives, qui prônent des valeurs familiales et un retour aux traditions, soulèvent des questions sur la féminité, le féminisme et le rôle des femmes dans la société moderne. Cet épisode propose une réflexion approfondie sur les enjeux culturels et sociaux de ce phénomène en pleine expansion.