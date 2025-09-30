Documentaire

La Chine est devenue en moins d’une génération le moteur économique de la planète. Et si ce pouvoir économique, qui, semble-t-il, prime sur le politique et le sociétal, était entre les mains d’un régime dont le seul but serait de développer sa puissance pour continuer d’exister ? Ce documentaire propose de dévoiler le visage réel de la Chine.Pour la première fois un journaliste-réalisateur français s’est glissé dans un voyage officiel au cœur d’une des régions les plus secrètes de tout le pays : le Xinjiang, une occasion unique de visiter une zone normalement interdite aux touristes car il s’agit de la province la plus instable du pays. Mais le Xinjiang, regorge de ressources naturelles vitales pour la Chine : pétrole, or, gaz, minéraux rares.Située à l’extrême ouest de la Chine, aux frontières avec l’Asie centrale, le Xinjiang est régulièrement le théâtre d’affrontements entre les Chinois et les Ouïghours, des turcophones musulmans qui comme leurs voisins Tibétains, rejettent la colonisation chinoise de leur territoire. C’est l’occasion de découvrir de l’intérieur comment fonctionne la propagande chinoise dans une région au bord de la guerre civile.

En parallèle de la question ouïghoure (moins médiatisée que celle de leurs voisins tibétains face à la puissance commerciale incontournable qu’est devenue la Chine) ce documentaire a pour ambition de décrypter les messages provenant des autorités chinoises qui tentent de convaincre le monde, et notamment les tour-opérateurs chinois que la région est un havre de paix, un paradis sur terre propice à un tourisme de masse.

Grâce aux diasporas ouïghoures en Europe et en Asie centrale, une autre réalité nous est dévoilée, celle de la répression systémique que fait face ce peuple. Ces terres du Xinjiang riches en ressources, prisées par les grandes marques de Luxe, sont devenues un enjeu politique et économique pour la Chine. Elle y a instauré un climat colonial en prenant prétexte d’une prétendue lutte contre le radicalisme et la pauvreté, dans l’optique d’éradiquer l’identité ouïghoure. On y découvre les multiples méthodes de cette répression sans précédent depuis la deuxième guerre mondiale visant à faire disparaitre la culture ouïghoure

Pour mieux comprendre à quel point tout ici n’est que mensonge, sont montrées des vidéos tournées par les minorités elles-mêmes ainsi que leurs témoignages. Autant de vidéos que nous n’avons pas l’habitude de voir et qui montrent une réalité que la Chine souhaite cacher.

Titre original : Leçon de propagande chinoise en zone interdite

Un film de Eric Darbé & Axel Royen

2014 © Licensed by LUKARN

