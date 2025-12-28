Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de Carlos, 16 ans, décédé dans un centre de rétention pour migrants.
Rien n’arrete Maud Fontenoy : navigatrice, aventurière, militante, elle est de tous les combats. Depuis ses premiers exploits en...
Pour la première fois, des communicants dévoilent la stratégie que La Poste aurait mise en place pour éviter un...
Les squatteurs sont des personnes qui s’installent dans des propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire. Le squat peut être...
Pas de magasin, pas d’école : au sommet des montagnes lombardes, Monteviasco est coupé du monde. Depuis sept ans...
Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...
Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.
Plus respectable que le « made in China », moins cher que le « fabriqué en France », la...
Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...
Elles sont libres et indépendantes financièrement. Aujourd’hui les femmes de plus de 40 ans sont de plus en plus...
Alors que la campagne en cours ressemble à une guerre de tranchée, LaTéléLibre vous propose de souffler un peu,...
Les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont bouleversé le monde entier. Tandis que la...
C’est une drogue infernale qui a tué des centaines de milliers d’Américains. Le Fentanyl est pourtant l’arme d’un puissant...
Le nord-est de la Colombie est la plus grande zone d’extraction de charbon d’Amérique du Sud et l’une des...
En 2006, le Maroc organise la chasse aux migrants. Les voyageurs sont refoulés dans des conditions indignes. Marqué à...
La liberté et le respect de la pratique religieuse sont inscrits dans la constitution de la Macédoine du Nord,...
Enquête sur l’humoriste le plus controversé de France qui remplit des salles entières et dont certaines vidéos dépassent plus...
Tortures, meurtres, enlèvements… Les migrants retenus en Libye subissent l’enfer. Tourné sur place, ce documentaire poignant révèle un système...
Née en France de parents sénégalais, Halimata a été excisée à l’âge de 5 ans. Son histoire est celle...
Dans le sud du Zimbabwe, plus de 50 000 enfants souffrent de maladies oculaires, en raison d’une alimentation carencée en...
En Russie, quelque quatre cents métiers sont interdits aux femmes. Cette réminiscence de l’époque communiste fait aujourd’hui l’objet de...
