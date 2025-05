Documentaire

Aux Etats-Unis, l’extrême droite new look a un nom : « ALT RIGHT » pour droite alternative. Derrière cette bannière, on trouve une communauté hétérogène, qui est née et prospère sur le Net. Ca va des néonazis aux nostalgiques du Sud confédéré, en passant par des isolationnistes, des complotistes, des suprémacistes et bien sûr des trolls en tout genre. Tous s’accordent sur un point : ils rêvent d’une Amérique blanche, virile et anti-immigrés.