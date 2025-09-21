En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...
Certaines nations donnent des gages aux nouveaux maitres de l’Afghanistan. Les voisins chinois et russes ont déjà annoncé vouloir...
Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....
Adoptée en 1989, la convention internationale des droits de l’enfant fête ses 35 ans, mais des millions d’enfants à...
Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....
La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...
Le bois de Vincennes, un lieu de survie pour Kader
Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.
Karl Zéro et Daisy d’Errata se penchent sur le cas du président Ramzan Kadyrov. Un portrait sans concession de...
L’équipe d’Entre terre et mer a rencontré des hommes et des femmes qui ont pour passion la mer, l’océan...
En Inde, les jeunes filles peinent à aller à l’école compte tenu du manque d’infrastructures et de l’incompréhension liées...
Sur le front de mer d’Athènes, l’aéroport d’Hellinikon est désaffecté depuis plus de quinze ans. Fin 2015, il est...
Lancées à basse vitesse, les vieilles locomotives diesel sillonnent le pays sur des tracés à voie unique. Un périple...
Deux mois déjà que les habitants de la Palma vivent dans les cendres. Plus de milles habitations ont déjà...
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays sauvage et souvent violent. Les routes y sont rares et périlleuses. La plupart ne...
Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Marine Le Pen en a rêvé, Matteo Salvini l’a fait. Le tonitruant ministre de l’Intérieur italien est devenu le...
La nouvelle enquête de BFMTV est consacrée aux vingt-trois années de vie commune qu’ont partagées Johnny Hallyday et Laeticia....
Toulouse, 21 septembre 2001. A 10h17, une forte explosion retentit aux portes de la ville. La confusion est extrême,...
Après deux ans et demi d’enquête, Jean-Robert Viallet nous fait pénétrer dans un monde où les caméras ne sont...
