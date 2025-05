Documentaire

Partons maintenant en Pennsylvanie, à deux heures de New-York, dans cet état sinistré par le déclin industriel où le taux de pauvreté grimpe à 26%, soit deux fois la moyenne nationale. Comme la Floride et l’Ohio, la Pennsylvanie est un gros pourvoyeur de grands électeurs, autrement dit un état clé pour remporter la présidentielle. C’est donc notamment là que se joue une partie essentielle de la campagne. Là, que vous avez fait escale Nathalie GROS, à la rencontre des oubliés de la croissance … mais pas seulement. La Pennsylvanie, c’est donc deux mondes qui cohabitent sans jamais se croiser : d’un côté l’Amérique des laissés-pour-compte, majoritairement blanche et déclassée qui ne croit plus en la politique traditionnelle, de l’autre l’Amérique 2.0, incarnée par Pittsburgh, esprit pionnier et culture d’innovation avec des pôles de recherche et des industries de pointe.