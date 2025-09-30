Au pied du sapin, 1 cadeau sur 10 est inutile ! Les cadeaux qui ne servent à rien se...
Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...
Sur l’île de Chypre divisée en deux depuis près de 50 ans, la ville de Varosha reste une ville...
Un village coupé par une frontière entre Lituanie et Biélorussie devient le miroir d’un nouvel Est/Ouest. Sous le régime...
Ils déplacent des montagnes pour gagner leur vie
Arts martiaux, spiritualité et émancipation féminine : dans un monastère situé sur les hauteurs de Katmandou, une communauté de...
Les Yézidis sont les représentants d’une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en...
Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...
Été comme hiver, des milliers de personnes dorment dehors. Et la situation ne va pas en s’améliorant. Pour mieux...
Les autorités avaient promis une enquête éclair, mais la version officielle ne satisfait personne : pour le gouvernement, la cargaison...
Des rencontres en Jordanie ou en Syrie avec de nombreux personnages, notamment des codétenus, qui assurent avoir côtoyé l’homme...
Poussés à produire toujours plus et moins cher, de plus en plus d’agriculteurs européens quittent leurs terres. Malgré les...
En Indonésie, des milliers de jeunes gens sont fiers de se déplacer sur de vieux scooters Vespa, produits dans...
Née en réaction à la déferlante de fausses informations pendant la crise du COVID, la rédaction de Citizen Facts...
Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...
Alors que le Mali vient de connaître un coup d’Etat qui a porté de jeunes militaires au pouvoir, le...
Un siècle après la Révolution d’Octobre 1917, quelle place occupe la figure de Lénine en Russie ? Considéré par...
Découvrez la vie intense d’un lycéen coréen qui étudie plus de 15 heures par jour pour intégrer une prestigieuse...
Au moins une femme ou fille sur trois sont victimes de violence sexuelle ou physique au cours de sa...
Derrière l’image idyllique des Maldives, avec ses plages de rêve et ses hôtels de luxe, se cache une réalité...
