Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les supers cadeaux qui ne servent à rien Au pied du sapin, 1 cadeau sur 10 est inutile ! Les cadeaux qui ne servent à rien se...

Documentaire Egypte : trésors, trafics et aventures au pays des pharaons Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...

Documentaire Les fantômes de Varosha Sur l’île de Chypre divisée en deux depuis près de 50 ans, la ville de Varosha reste une ville...

Documentaire Biélorussie : l’écrasante dictature de Loukachenko Un village coupé par une frontière entre Lituanie et Biélorussie devient le miroir d’un nouvel Est/Ouest. Sous le régime...

Documentaire Les nonnes kung-fu Arts martiaux, spiritualité et émancipation féminine : dans un monastère situé sur les hauteurs de Katmandou, une communauté de...

Documentaire Les Yézidis, un peuple meurtri Les Yézidis sont les représentants d’une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en...

Documentaire Une sépulture pour les damnés de la mer Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...

Documentaire Itinérance : nouvelles approches pour en venir à bout Été comme hiver, des milliers de personnes dorment dehors. Et la situation ne va pas en s’améliorant. Pour mieux...

Documentaire Liban : Beyrouth, l’enquête impossible Les autorités avaient promis une enquête éclair, mais la version officielle ne satisfait personne : pour le gouvernement, la cargaison...

Documentaire Zarkaoui, le visage de la terreur Des rencontres en Jordanie ou en Syrie avec de nombreux personnages, notamment des codétenus, qui assurent avoir côtoyé l’homme...

Documentaire La révolution verte | Europe, un continent bouleversé Poussés à produire toujours plus et moins cher, de plus en plus d’agriculteurs européens quittent leurs terres. Malgré les...

Documentaire Indonésie, la passion des deux-roues trafiqués En Indonésie, des milliers de jeunes gens sont fiers de se déplacer sur de vieux scooters Vespa, produits dans...

Documentaire Du discours antivax au conspirationnisme Née en réaction à la déferlante de fausses informations pendant la crise du COVID, la rédaction de Citizen Facts...

Documentaire Le pays de la diversité – Pakistan Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...

Documentaire Mali, les sacrifiés du Sahel Alors que le Mali vient de connaître un coup d’Etat qui a porté de jeunes militaires au pouvoir, le...

Documentaire Lénine, la nostalgie d’une légende Un siècle après la Révolution d’Octobre 1917, quelle place occupe la figure de Lénine en Russie ? Considéré par...

Documentaire L’enfer de la réussite : le parcours des étudiants coréens Découvrez la vie intense d’un lycéen coréen qui étudie plus de 15 heures par jour pour intégrer une prestigieuse...

Documentaire îles Salomon: lumière sur la violence faite aux femmes Au moins une femme ou fille sur trois sont victimes de violence sexuelle ou physique au cours de sa...