Le peuple Sioux était noble. Aujourd’hui, il est traité en paria. Notre peuple a été un grand peuple. Pourtant, les valeurs qui faisaient de nous un peuple digne et fort sont bien plus belles que les valeurs d’argent et de cupidité des Blancs.

Nous avons voulu pactiser avec eux : ils ont toujours roulé. » « Sur les Traces de Big Foot » est l’histoire de Josh, 12 ans.

À l’âge de 8 ans, il a suivi ses aînés sur son poney, en plein mois de décembre, pour commémorer le centenaire de Wounded Knee, la bataille qui sonna le déclin de son peuple. Josh refait six ans plus tard la même randonnée avec l’un des dignitaires de la nation Sioux…



Un documentaire de Alain BOURRILLON