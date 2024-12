Documentaire

Entre Genève, la Chaux de Fond et le lac de Joux en Suisse, Laurent Guillaume vous emmène à la découverte d’une Suisse joyeuse et parfois un peu givrée par les rigueurs de l’hiver… Genève est la capitale diplomatique de la Suisse. On la connait pour ses institutions internationales, ses banques, et son luxe… Mais c’est aussi une ville d’histoire, agréable à vivre, et ce sont les Genevois eux-mêmes qui font découvrir à Laurent les secrets de leur cité admirablement située entre lac et montagne. La tradition des montres suisses prend ses racines dans les montagnes du Jura, où les paysans, puis les industriels, ont développé un art unique au monde : celui de l’horlogerie de luxe. Une ville a même été entièrement construite pour abriter ces manufactures : la Chaux de Fond, une ville classée au patrimoine de l’UNESCO pour son organisation étonnante, entièrement tournée vers l’industrie horlogère. Enfin, sur les rives enneigées du Lac de Joux, le plus grand lac du Jura, Laurent va accompagner des baigneurs d’un genre un peu spécial… Chaque jour, les « givrés du Pont » se mettent à l’eau, quelles que soient les conditions météo et la température du lac. Une baignade sous la neige et dans une eau à 3°, c’est vrai qu’on n’y pense pas, le matin au saut du lit… !