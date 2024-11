Documentaire



Manouches, Gitans, tziganes ou forains. les gens du voyage sont aujourd’hui 500 000 en France. Une communauté à la culture et aux traditions fortes. Comment vivent-ils au quotidien ? Nous avons suivi deux familles de manouches itinérantes qui ont installées leur caravane dans la petite ville de Port-Barcarès. D’un côté, Angélique et Sandy, dont l’été ne va pas être de tout repos. Ils vont devoir organiser en un temps record les 20 ans de leur fille et les noces de leur fils Marvin, un mariage princier tel que le veut la tradition. Avec l’aide de l’oncle Popole, le forain de la famille, ils vont se mettre en quatre pour faire de ce mariage un moment inoubliable. L’été de la petite Swing va être aussi intense. A seulement 10 ans, la jeune fille manouche rêve de devenir chanteuse. Repérée par un producteur, elle va enregistrer sa première maquette et son premier clip. Sa carrière rythme la vie de toute sa famille, ses parents Logan et Daniela et ses trois grandes sœurs. Tout le monde espère la réussite de cette petite artiste.

Réalisateurs : Benjamin Colmon, Alicia Castanheira