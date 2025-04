Documentaire

Un mois après l’élection présidentielle du 9 août, dont le president sortant Loukashenko, – au pouvoir depuis 26 ans -, revendique la victoire, les manifestations se poursuivent à Minsk. Malgré les nombreuses arrestations et le déploiement impressionnant des forces de l’ordre, la résistance au régime ne faiblit pas, tout comme la répression. Le face à face s’installe dans la durée, alors que dans les pays européens frontaliers de la Biélorussie, la mobilisation est toujours aussi forte, en particulier en Lituanie, où la candidate opposée au pouvoir, Svetlana Tixhanovskaya, a trouvé refuge. Depuis Vilnius, elle appelle à une résistance non violente, tout en s’activant sur le terrain diplomatique. Mais comment participer à cette lutte pour la démocratie depuis un exil forcé ? Comment raconter ce qui se passe en Biélorussie alors que les autorités ont retiré de nombreuses accréditations à des reporters biélorusses et interdit l’accès au pays à des journalistes étrangers ? Reportage à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, ainsi qu’à Vilnius situé à 180 kilomètres de Minsk. Documentaire disponible jusqu’au 06/09/2050.