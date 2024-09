Documentaire

En proie aux sanctions, la Russie déploie jour après jour son arsenal répressif. Si le régime de Poutine apparaît frappé d’ostracisme, de nombreux touristes étrangers ont pourtant repris la direction de Moscou et de Saint-Pétersbourg. « Tracks East » révèle les échanges qui perdurent entre la Russie et certains pays, ainsi que les alliances que le « nouveau tsar » s’emploie à bâtir.

Ces interactions peuvent être de nature sentimentale, à l’instar de ces hommes d’Europe de l’Ouest qui, faisant fi de la guerre, partent en Russie pour y trouver l’amour. Anna en a déjà rencontré quelques-uns, mais aucun prétendant n’a su gagner les faveurs de la Moscovite. Faciliter le coup de foudre, c’est le travail de Ksenia Droben, à la tête d’une agence de rencontres depuis plus de vingt ans, et dont les affaires ne se sont jamais aussi bien portées.

Dans un autre registre, l’Américaine Rachel Lloyd a commencé ses études à l’université de Moscou avant la guerre. Quand les hostilités ont débuté, elle a quitté la Russie pendant quelque temps avant d’y revenir pour achever son cursus. La jeune femme s’est très bien adaptée à la nouvelle donne et aura bientôt son diplôme en poche.

Côté tourisme, Européens et Américains ont cédé la place aux voyageurs chinois, iraniens et indiens, pour le plus grand bonheur des guides et des vendeurs de souvenirs, qui ont su s’adapter à cette nouvelle clientèle.

La plupart des studios de cinéma américains ont également pris le large. Mais les productions hollywoodiennes n’ont pas disparu des salles obscures pour autant. Des versions pirates de certains blockbusters comme « Barbie » sont projetées en catimini – avec doublage russe. Une situation que déplorent les critiques de cinéma Susanna Alperina (en Russie) et Anton Dolin (en exil), même si chacun pose un regard très différent sur les mutations de l’industrie cinématographique russe.