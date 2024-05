Documentaire

L’issue de l’élection présidentielle russe, du 15 au 17 mars 2024, est sans surprise. Vladimir Poutine, qui a écarté les candidats de l’opposition, va se succéder à lui-même. Président depuis le 7 mai 2000, le chef du Kremlin monopolise depuis 24 ans le pouvoir, étouffant toute dissidence sur sa route.

Après la candidature invalidée de Boris Nadejdine, Ekaterina Duntsova, 40 ans, journaliste et élue locale indépendante, s’est forgée en quelques semaines une surprenante popularité parmi les Russes opposés au Kremlin et à son offensive en Ukraine, preuve d’une dissidence encore vivante.

Après le rejet de sa candidature à la présentielle de mars, forte d’un réseau de soutiens locaux et de relais parmi les Russes exilés et misant sur un programme résolument anti-guerre, elle s’apprête à fonder un nouveau parti d’opposition au péril de sa sécurité et de sa vie.

Mêlée à la foule moscovite qui afflue pour rendre un dernier hommage à Alexeï Navalny, – dont la veuve, Ioulia Navalnaïa, a exhorté les Russes à exprimer leur opposition à Poutine -, Ekaterina Duntsova a partagé ses convictions avec calme et détermination avec notre équipe qui l’a accompagnée à ces funérailles et ces dernières semaines.

