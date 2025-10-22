Ces derniers mois, la nature des affrontements entre Ukrainiens et Russes a radicalement changé. Les batailles de chars ou...
Propagande avant les élections ou avant des grands événements, articles en ligne falsifiés discréditant la sphère politique occidentale ou...
Il n’est pas rare que les enfants et adolescents toxicomanes finissent dans la rue, voire devant un juge. Parmi...
En 2014, la mort d’un jeune afro-américain tué par un policier blanc à Ferguson, a semé le trouble dans...
Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? Dans ce volet, focus sur les uniformes, notamment à l’école :...
Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5 », est une investigation immersive dans le monde numérique, dans cet...
Une première pour la Bulgarie pour commencer cette semaine, la ville de Plovdiv a été désignée capitale européenne de...
Alors que Narendra Modi renforce son pouvoir sur l’Inde, cette enquête recense les exactions commises et explore les fondements...
Depuis des millénaires, le sud du Kirghizistan recèle un trésor précieux : les noix. Voyage au sein d’une région...
Marseille, la ville des paradoxes. C’est en même temps la deuxième ville de France mais aussi la grande cité...
Dans notre société contemporaine, l’accumulation de biens matériels est souvent perçue comme un signe de réussite. L’équation est simple...
A Saint-Petersbourg, un réseau constitué par quelque 8.000 bénévoles anonymes aide les réfugiés ukrainiens à fuir la Russie. Ces Ukrainiens...
Beaucoup de Suisses se demandent où ils se réfugieraient, s’il faut commencer à faire des réserves ou encore où...
Lagon aux eaux turquoises, barrière de corail et roches volcaniques : bienvenue à la Réunion, petit paradis français au...
L’été passé, une lave torrentielle faisait deux victimes dans le village valaisan de Chamoson, dont une petite fille. Alors...
C’est une statistique effrayante, aujourd’hui 20% des Français souffrent d’un manque d’offre de soins à cause des déserts médicaux....
Un petit village sur les hauteurs de Ketama, au Nord du Maroc. Depuis des siècles, la vie des gens...
Ancien membre de l’Armée syrienne libre devenu détective privé, Nidal Kouba aide les autorités allemandes à débusquer les terroristes...
Plongée dans l’univers d’Akron, autrefois l’une des villes les plus dynamiques des Etats-Unis, aujourd’hui capitale de la méthamphétamine de...
Partageant une frontière commune avec la Russie, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie font désormais figure de poudrière de...
