Les experts prédisent que l’Inde dépassera la Chine en tant que nation la plus peuplée de notre planète dans...
Les États-Unis renouent avec leur tradition impérialiste. C’est le grand retour de la loi du plus fort. Les frappes...
Le monde change. Rapidement. Aujourd’hui, l’urbanisation n’est plus une simple tendance de fond, mais une révolution structurelle qui redessine...
C’est un paradoxe troublant : le Département d’État américain considère les mariages d’enfants comme une atteinte aux droits humains,...
Malala Yousafzai a failli être tuée par des militants Taliban au Pakistan qui lui ont tiré une balle dans...
En Inde, les jeunes filles peinent à aller à l’école compte tenu du manque d’infrastructures et de l’incompréhension liées...
Après 14 ans d’exil en France, la journaliste et réalisatrice syrienne Shaza Maddad retourne en Syrie après la chute...
Tout commence dans les temples du sud de l’Inde, où chaque année, des millions de fidèles se rasent la...
Pour deux dollars par jour, Andy et ses amis descendent au fond du cratère Kawa Ijen, le plus grand...
De quel degré d’autonomie une région a-t-elle besoin pour que ses habitants se sentent libres et indépendants ? Quelles...
Marioupol, Irpin, Kramatorsk ou Mothyzyn, autant de noms de villes ou de villages devenus synonymes de drames et de...
Une nouvelle « guerre froide » aurait-elle démarré au cœur de l’Europe ? Depuis quelques années, Vladimir Poutine, le...
Longtemps considérée comme un produit de luxe, la mangue est aujourd’hui à la portée de presque toutes les bourses....
Comment préserver les ressources agricoles de notre planète des guerres, des maladies, des attaques terroristes ou des cataclysmes climatiques...
Quand le service civique s’ouvre aux jeunes en situation de handicap.
A mi-chemin entre Roubaix et Tourcoing, Ankama s’installe en 2006 sur le site d’une ancienne usine textile en friche....
La pandémie s’étant atténuée, les hordes de touristes sont de retour à Venise. Les résidents qui n’ont pas fui leur...
« C’est l’hôtel, mais gratuit !… » Immersion dans l’univers carcéral… les conditions de détentions sont, certainement, plus favorables à...
Filmé à l’occasion des 10 ans de l’association Afghanistan Demain, ce documentaire vous permet d’écouter les témoignages des enfants...
Le transport fluvial européen a connu des changements spectaculaires au cours des dernières années. Des décennies de déclin ont...
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