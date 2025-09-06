Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Tunnel du Mont-Blanc : passage obligé des vacances ? Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...

Documentaire Emeutes, clandestins, bidonvilles : Mayotte, la poudrière de l’Afrique Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...

Documentaire Iles Solomon : le bois pour les arbres Dans les îles Salomon, autrefois peuplées par les chasseurs, une lutte est en cours pour les réalités du 21e...

Documentaire Les forces ukrainiennes débordées face aux soldats russes Plongez au cœur des tranchées ukrainiennes au côté d’un bataillon d’élite, à quelques kilomètres du front russe, là où...

Documentaire Dojd, un média en exil Le cas de la télévision russe indépendante Dodj est emblématique des dilemmes de l’opposition russe et de la manière...

Documentaire La Bestia, le train de la mort des migrants Certains migrants perdent la vie durant leur ultime traversée du Mexique, avant leur arrivée aux Etats-Unis, à bord du...

Documentaire Au nom du père, du fils et du djihad Ce document retrace l’itinéraire d’une famille franco-syrienne, les Ayachi. A son arrivée en France à la fin des années...

Documentaire Les coulisses du géant Amazon Deux journalistes ont enquêté dans les coulisses du géant américain du commerce en ligne Amazon et exposent leur démarche...

Documentaire Ils ont lancé la 1ère sitcom dijonnaise Nous avons suivi l’aventure de la première série télé 100% dijonnaise : Cité des Ducs. Le pitch : une plongée dans...

Documentaire Chine : la peine des hommes Avortement sélectif, politique de l’enfant unique, la Chine manque de femmes…Disponible jusqu’au 01/06/2024.

Documentaire Le Fleuron: un port d’Attache pour sans-logis à Paris Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...