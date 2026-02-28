En Allemagne, les travailleuses de la rue déchantent 12 ans après que l’état a légalisé leurs corps de métier. Loin d’avoir brisé les bandes organisées, la loi a favorisé les mac, et acculé les travailleuses de la nuit à se brader à volonté… pour survivre dans cet enfer du cul low-cost. Outre-Rhin, vendre son corps est devenu un métier comme un autre, au point que le Pôle emploi allemand recrute pour les bordels. Mais sur le terrain, on est très loin du mythe de la putain épanouie… Et des voix s’élèvent – dont celle de la plus célèbre féministe allemande – pour dire stop à l’esclavage.