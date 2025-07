Documentaire

Autre révolution aux Etats-Unis : les fumeurs de joint n’auront plus besoin de s’inventer des maux de tête pour planer en toute légalité… dans le Colorado. Le cannabis y sera légal au même titre que l’alcool et le tabac. Une aubaine pour les cannabiculteurs qui rivalisent d’imagination pour vendre leur marijuana sous toutes les formes possible : bonbons, gâteaux, sodas, barres chocolatées, et même pommades. Seulement qui dit légal ne dit pas pour autant inoffensif.

Un reportage de Elvire Berahay Lazarus.