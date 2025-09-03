Documentaire

Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers professeur de Morin Khuur.

Ce violon traditionnel ésulte de la fusion d’un peuple de cavaliers et de ses montures. À la mort d’un cheval de légende, les Mongols ont fait de sa carcasse un violon magique qui fait parler les morts et les vivants.

Ganzorig, Erdenbayar, Sovda et Tonga font partie des rares enfants à pouvoir bénéficier de l’enseignement d’Omba. Ils sont venus pendant plusieurs mois pour apprendre cet instrument magique, qui aurait le pouvoir de guérison.

Documentaire : Patrimoine Immatériel – Morin Khuur, l’âme du chevalier Mongol

Réalisation : Benoît Ségur

