Malika a fort à faire avec ses pensionnaires : certains n’ont que 16 ans et ont déjà un très lourd passé. Cette jeune femme énergique dirige à Epernay un foyer pour mineurs « de la dernière chance » avant la prison. Et cela n’a rien à voir avec une maison de correction, bien au contraire. Malika a mis en place une méthode très originale : les jeunes délinquants y ont droit à des chambres particulières, des cours de cuisine, de jardinage, et même des soins du visage ! Objectif : redonner confiance en eux à ces ados souvent délaissés par leurs parents. Mais cela implique aussi une discipline de fer, face à des jeunes qui, pour certains, continuent à faire les 400 coups au sein de l’établissement. Un documentaire d’Alexandra Alévêque.