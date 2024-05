Documentaire



Oulan Bator, 700 000 habitants, capitale de la Mongolie. Dans cet ex-Etat de l’Union Soviétique, presque toutes les mines de charbon et de cuivre ont fermé, jetant à la rue des familles entières. Mais à Oulan Bator, la température est mortelle. 7 mois sur 12, elle descend à moins 30 degrés, parfois moins 40. Plus vulnérables que les adultes, les enfants des rues sont prêts à se réfugier n’importe où pour survivre. Dans les halls d’immeubles et même dans les égouts. Nous avons suivi Delguer, une fillette de 5 ans, et son frère Monké, âgé de 9 ans, qui luttent chaque nuit pour réussir à vivre le jour suivant. Un documentaire de de Manolo d’Arthys.