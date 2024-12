Documentaire

Qu’ils aient grandi en Inde, au Maroc ou en Colombie, ce sont des enfants que l’on n’oubliera pas… Ils ont entre 10 et 14 ans, et sont étonnants de vitalité, de curiosité, de gaieté. Ils ont un talent qui les distingue. Dans des contextes difficiles, ils ont dû faire preuve de plus d’ingéniosité que les autres pour s’en sortir, ils ont inventé une activité ou trouvé l’astuce pour être les meilleurs.

D’autres ont choisi de s’occuper des plus faibles avec une dévotion telle qu’ils fédèrent les énergies et transforment leur entourage. Sayed a dix ans. Il quitte sa famille qui habite un petit village au sud de l’Inde pour aller s’installer à Hyderabad, cinquième plus grande ville du pays. En travaillant dur en tant que déménageur et en vivant dans un foyer d’enfants, il espère économiser beaucoup d’argent. Il veut rentrer tête haute dans son village natal, en apportant cet argent à ses parents.

Un documentaire d’Alexandra Riguet