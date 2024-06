Documentaire



Paris à l’aube. Un parterre de zinc et de petites cheminées immuables. Dans un instant, les quelques onze millions d’âmes qu’abrite la ville vont glisser de leurs lits, s’habiller, s’embrasser, encore embués, pour sortir, courir, traçant autant de trajectoires qu’ils portent de possibles. Pour aller où ? Pour chercher quoi ? Qu’est-ce qui les anime ?

Soixante ans après « Le Joli Mai » de Chris Marker et Pierre Lhomme, posons à nouveau la question qu’est Paris un jour du mois de mai…

À quoi rêvent ces visages aux allures pressées que nous croisons chaque jour ? D’amour ? De carrières ? De vacances, de fêtes, de planter des arbres ? Est-ce que la société de consommation et de confort a répondu aux attentes, aux espoirs de leurs grands-parents puis de leurs parents ? Croit-on encore aux lendemains qui chantent ?

Documentaire écrit et Un documentaire réalisé par Vanya Chokrollahi et Romain Rampillon / Année : 2023 / Durée : 65′ / Coproduction : Bellota Films / LCP-Assemblée nationale