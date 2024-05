Documentaire

Sur l’île de La Gomera, aux Canaries, les « néo-hippies » affluent de toute l’Europe, unis par le rêve d’une vie libérée des contraintes de la modernité, dans la simplicité volontaire et en harmonie avec la nature. Nombreux sont ceux qui ont abandonné leur vie d’avant pour se consacrer à cet idéal.

C’est le cas de l’Autrichienne Mischa : alors qu’elle menait à Vienne une carrière d’animatrice radio, un burn-out et un diagnostic de tumeur cérébrale lui font changer radicalement de cap, à 24 ans. Après avoir vaincu la maladie, elle démissionne et part sillonner le monde. C’est à La Gomera qu’elle pose son baluchon. Depuis des décennies, les autorités de l’île laissaient une grande liberté aux populations marginales qui ont investi ses paysages rocheux – mais elles se montrent aujourd’hui de plus en plus sévères à l’encontre des installations illégales. Les jours de cette communauté hippie sont-ils comptés ?

Reportage (Allemagne, 2018, 30mn)

