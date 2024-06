Documentaire



En 2009, des fouilles réalisées sur le Mont Palatin à Rome par une équipe d’archéologues franco-italienne dirigée par Françoise Villedieu, directrice de recherche du Centre Camille Jullian, ont remis partiellement au jour les vestiges d’un édifice néronien remarquable. Il s’agit d’une construction de plan circulaire extrêmement puissante, qui servait de support à un aménagement, entièrement démantelé dans l’Antiquité. De ce dernier, il ne reste que quelques empreintes, correspondant apparemment à un mécanisme ayant servi à assurer la rotation du plancher de la principale salle à manger de la Domus Aurea mentionnée par Suétone, historien et biographe de Néron. Le film présente le travail de reconstitution mené par les archéologues à partir de cette construction massive circulaire. Les techniques et mécanismes mis en œuvre sont expliqués à l’aide d’animations, de dessins et de croquis.