Documentaire

La pyramide de Khéops, située sur le plateau de Gizeh, continue de fasciner par ses dimensions titanesques et les mystères qui entourent sa construction. Érigée il y a environ 4 500 ans, elle demeure l’une des Sept Merveilles du monde antique et la seule encore debout aujourd’hui. Ses chiffres impressionnent tant par leur précision que par l’ingéniosité dont ont fait preuve les anciens Égyptiens pour la bâtir.

Avec une hauteur initiale de 146,6 mètres (aujourd’hui réduite à 138,8 mètres en raison de l’érosion et du vol de son revêtement calcaire), la pyramide a longtemps été l’édifice le plus haut du monde, un record qu’elle a conservé pendant plus de 3 800 ans avant d’être dépassée par la cathédrale de Lincoln au Moyen Âge. Sa base carrée mesure 230,4 mètres de côté, ce qui donne une superficie d’environ 5,3 hectares, soit presque l’équivalent de sept terrains de football.

Le poids total de la pyramide est estimé à 6,5 millions de tonnes, réparties sur environ 2,3 millions de blocs de pierre, dont certains atteignent 70 tonnes. Le transport et l’assemblage de ces colosses restent un sujet de débat parmi les égyptologues. Certaines théories évoquent l’utilisation de rampe en spirale, de plans inclinés, ou encore de contrepoids pour les hisser à des hauteurs vertigineuses.

Autre chiffre vertigineux : on estime que la construction a nécessité entre 20 et 30 ans, mobilisant une main-d’œuvre évaluée entre 20 000 et 100 000 personnes, bien loin de l’image des esclaves courbant l’échine sous les fouets. Les ouvriers étaient en réalité des artisans qualifiés, nourris et logés dans des infrastructures spécifiques découvertes à proximité du site.

Le revêtement original de la pyramide, composé de calcaire blanc poli, reflétait la lumière du soleil et lui donnait une apparence éclatante, visible à des dizaines de kilomètres. On estime que près de 27 000 blocs de ce calcaire ont été utilisés pour habiller la structure. Au sommet, un pyramidion en or ou en électrum aurait peut-être magnifié l’édifice, lui conférant un éclat divin.

L’alignement de la pyramide est d’une précision stupéfiante : elle est orientée quasi parfaitement vers les quatre points cardinaux, avec une marge d’erreur de seulement 0,05 degré. Un exploit architectural qui continue d’émerveiller les ingénieurs modernes et soulève encore des interrogations sur les connaissances astronomiques des bâtisseurs de l’époque.

Au cœur de cette masse imposante, les galeries et chambres funéraires défient toute logique. La Grande Galerie, un couloir de 47 mètres de long et 8,6 mètres de haut, est une prouesse technique inégalée pour son époque. La Chambre du Roi, située à plus de 43 mètres au-dessus du sol, est construite en granit d’Assouan, transporté sur plus de 900 kilomètres.