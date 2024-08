Article

L’électricité a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Cependant, l’origine et l’utilisation de cet élément mystérieux demeurent un mystère pour beaucoup. Dans la plupart des cas, on suppose que c’est quelque chose qui a été découvert au cours des derniers siècles grâce à des expérimentations modernes.

Pourtant, il y a des indices troublants dans notre histoire antique qui suggèrent que nous avions peut-être une compréhension plus profonde de l’électricité que ce qui est communément admis aujourd’hui. Un exemple fascinant de ce phénomène est la pile de Bagdad, aussi communément appelée ‘la batterie Parthian’.

La pile de Bagdad est un artefact archéologique découvert au début du 19e siècle en actuel Irak, près de la ville de Bagdad. Cette découverte, qui date d’environ 2000 ans, a stupéfié la communauté scientifique et a soulevé de nombreuses questions quant à l’utilisation et la connaissance de l’électricité dans le monde antique.

Apparence et structure de la pile de Bagdad

On ne doit pas s’attendre à ce que la pile de Bagdad soit à l’image des piles modernes. Ces artefacts sont des pots en terre cuite d’environ 5 pouces de haut, contenant un tube de cuivre et une tige de fer. Le tube de cuivre est scellé au bas du pot avec de l’asphalte, tandis que l’asphalte est également utilisé pour isoler la tige de fer à l’intérieur du tube de cuivre.

A première vue, on pourrait facilement confondre ces pots avec d’autres ustensiles de cuisine ou de stockage courants de la période. Cependant, leur conception unique et leur structure évoquent l’idée d’une cellule électrochimique primitive, semblable à notre conception moderne d’une pile ou d’une batterie.

Origine

La pile de Bagdad a été découverte par l’archéologue allemand Wilhelm Konig en 1938. Dans les ruines d’une ancienne colonie Parthian près de Bagdad, Konig a découvert une série de ces pots étranges. Il a eu l’intuition d’un objet à usage électrique et cette idée a été explorée plus tard par d’autres scientifiques.

Les experts n’ont pas été en mesure de déterminer exactement à quelle époque ces piles ont été fabriquées. Cependant, l’hypothèse la plus courante est qu’elles datent de l’empire Parthien, soit entre 225 av. J.C. et 650 ap. J.C.

Utilisation possible de la pile de Bagdad

La fonction de l’objet reste un mystère à résoudre. De nombreux scientifiques ont émis l’hypothèse que ces piles pourraient avoir été utilisées pour des procédés électrolytiques comme la dorure ou l’argenture des objets. D’autres pensent qu’elles pourraient avoir été utilisées à des fins thérapeutiques, impliquant une forme primitive de thérapie par électrochocs.

Cependant, sans preuve concrète, ces idées restent pures suppositions. Une autre théorie suggère que ces batteries pourraient avoir été utilisées dans une sorte de rite religieux ou cérémonie spirituelle. Quant à savoir laquelle de ces théories est vraie – si ce n’est une combinaison d’entre elles-, reste un mystère.

Controverses autour de la Pile de Bagdad

Depuis sa découverte, la pile de Bagdad a été l’objet d’une vaste controverse. Certains sceptiques estiment que l’idée de l’utilisation de l’électricité dans l’antiquité Parthienne constitue un énorme saut dans les suppositions. En outre, les preuves archéologiques suggèrent que les anciens Parthiens n’avaient aucune connaissance des applications possibles de l’électricité.

Cependant, d’autres passionnément convaincus de la validité de la pile de Bagdad soutiennent que cet artefact fournit des preuves incontestables de connaissances électriques avancées dans l’Antiquité. Les débats fervents entourant l’objet sont donc loin d’être terminés.

Conclusion

En conclusion, la pile de Bagdad est un artefact fascinant qui soulève de nombreuses questions sur l’histoire de l’électricité. Bien que les hypothèses varient quant à son utilisation exacte, sa conception unique et sa structure suggèrent qu’il s’agit de l’une des plus anciennes formes connues de cellule électrochimique.

Peut-être qu’avec de nouvelles découvertes et de nouvelles avancées dans la technologie archéologique, nous pourrons un jour percer le mystère entourant cet ancien objet et découvrir comment, et pourquoi, les anciens Parthiens auraient utilisé de l’électricité à une époque où on pensait que ce concept était inconnu. Jusque-là, la pile de Bagdad reste un mystère électrique de l’Antiquité, ce qui démontre à quel point notre compréhension de l’histoire peut être remise en question et élargie grâce à l’archéologie.