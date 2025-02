Documentaire

Pour faire parler les pierres il faut multiplier les savoir-faire. Archéologues, restaurateurs, ouvriers, plongeurs, ils sont nombreux à tenter de recomposer le puzzle de nos racines historiques. L’Université de Genève et de Tirana, aidées par la Fondation Octopus et ses ingénieux marins, se sont unis depuis quelques années pour faire parler le site d’Oricum, au sud de l’Albanie, dans la baie de Vlora. Un voyage sur les traces que les hommes nous ont laissées et la découverte d’une terre sublime qui resta fermée jusqu’à la chute de la dictature en 1991. Un documentaire de Manuella Maury et Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles