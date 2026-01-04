Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son droit d’être pharaon.
Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?
La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...
Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les...
Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...
Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...
À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...
Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...
Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...
Des anciens mythes aux découvertes modernes, c’est une captivante chronique à la gloire de l’Empire romain.
La Grèce antique. Pendant toute son histoire, cette civilisation a vu s’affronter les cités lors de guerres fratricides. Pourtant,...
\r\nUn autre épisode de la série-documentaire d’Arte , consacrée au vigneron gallo-romain dans la Province de narbonnaise. Après nous...
Bien avant que la France ne s’appelle France, ses terres étaient habitées par un peuple fier et complexe :...
Qui est Jésus? Est-il un prophète ? Le Messie attendu par les juifs ? Le Fils de Dieu ?...
Cléopâtre VII , la légende des pharaonnes, est une reine d’Égypte antique de la famille des Ptolémée qui gouverne...
Dans la baie d’Aboukir, à quelques kilomètres des côtes actuelles, la cité de Thônis-Héracléion est sortie de l’oubli grâce...
Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...
Quelque huit mille vestiges monumentaux, les nuraghes, sommeillent en Sardaigne. Quel était le peuple de bâtisseurs qui les a...
Voyage aux sources de l’art chinois et de sa spiritualité (où la vie après la mort occupe une place...
La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...
En 1748, la redécouverte de Pompéi marque le commencement de l’histoire de l’archéologie, et de la construction d’un imaginaire...
