Documentaire Nazca, le mystère enfin élucidé ? Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?

Article Couronne de laurier : d’où vient cette tradition ? La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...

Documentaire Le culte d’Hathor, déesse vache de la maternité et de la fertilité Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les...

Conférence La divinisation des empereurs romains sous le haut-empire Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...

Documentaire Exploration d’un des plus célèbres monuments d’Égypte : le temple d’Hatchepsout Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...

Conférence Rome et les mondes barbares aux IVe et Ve siècles À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...

Podcast Qui était Jésus ? Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...

Article 4 infos insolites sur Cléopâtre Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...

Documentaire Les débuts de la civilisation romaine Des anciens mythes aux découvertes modernes, c’est une captivante chronique à la gloire de l’Empire romain.

Documentaire Olympie – Le berceau des jeux La Grèce antique. Pendant toute son histoire, cette civilisation a vu s’affronter les cités lors de guerres fratricides. Pourtant,...

Documentaire Sur nos traces – 23 – Le vigneron gallo-romain \r

Un autre épisode de la série-documentaire d’Arte , consacrée au vigneron gallo-romain dans la Province de narbonnaise. Après nous...

Article Vercingétorix : quand la Gaule défiait Rome Bien avant que la France ne s’appelle France, ses terres étaient habitées par un peuple fier et complexe :...

Podcast Comment Jésus devint Dieu Qui est Jésus? Est-il un prophète ? Le Messie attendu par les juifs ? Le Fils de Dieu ?...

Documentaire Les femmes qui ont fait l’Histoire – Cléopâtre Cléopâtre VII , la légende des pharaonnes, est une reine d’Égypte antique de la famille des Ptolémée qui gouverne...

Documentaire Cités englouties : Thônis-Héracléion en Egypte Dans la baie d’Aboukir, à quelques kilomètres des côtes actuelles, la cité de Thônis-Héracléion est sortie de l’oubli grâce...

Podcast Savoirs et sciences en Mésopotamie Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...

Documentaire Sardaigne, la mystérieuse civilisation des nuraghes Quelque huit mille vestiges monumentaux, les nuraghes, sommeillent en Sardaigne. Quel était le peuple de bâtisseurs qui les a...

Documentaire L’art et l’empire du milieu – En quête du paradis (1/3) Voyage aux sources de l’art chinois et de sa spiritualité (où la vie après la mort occupe une place...