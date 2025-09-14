Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.
La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...
Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...
Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.
Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.
Jules César, figure incontournable de l’Antiquité romaine, reste associé à la conquête de la Gaule, à son rôle politique...
La rhétorique et l’éloquence sont bien plus que de simples compétences linguistiques : elles forment de véritables piliers de...
Timoléon, figure emblématique de la Grèce antique, incarne l’idéal du stratège vertueux et patriote. Né à Corinthe au IVe...
Selon certaines hypothèses, Jésus aurait voyagé en Inde durant sa jeunesse, entre 14 et 29 ans, période absente des...
Au cours d’une longue histoire, les peuples indigènes d’Amérique latine ont bâti des cités puissantes et des empires, et...
Lorsque Ramsès III meurt dans son palais de Louxor, en 1154 avant notre ère, il est inimaginable pour les...
Perdu au beau milieu du désert de Petra, dans l’actuelle Jordanie, le rêve du peuple Nabatéen de construire une...
Philippe Charlier part en Crête à la recherche des origines de l’un des mythes les plus importants de l’humanité...
Babylone est réputée pour avoir été l’une des plus belles villes antiques jamais bâties. Située au milieu du désert,...
La cité de Pavlopetri repose à quatre mètres de profondeur près des côtes de Laconie, en Grèce. Si elle...
Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...
La bataille des Thermopyles en 480 av. J-C. oppose une alliance des cités grecques à l’empire achéménide. C’est l’un...
Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...
Attila, roi des Huns de 434 à 453, était surnommé le «fléau de Dieu» par ses adversaires. On dit...
L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité...
Caius César Germanicus mieux connu sous le nom de Caligula est né au sud du Latium dans la villa...
