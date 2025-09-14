Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La mort dans l’Egypte des pharaons La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...

Article Quelle est l’origine des jeux olympiques ? Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...

Documentaire La fabuleuse fresque d’une villa de Pétra Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.

Documentaire La momie de Séthi Ier, parfaitement conservée depuis plus de 3000 ans Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.

Article 4 infos insolites sur Jules César Jules César, figure incontournable de l’Antiquité romaine, reste associé à la conquête de la Gaule, à son rôle politique...

Article Isocrate : de la rhétorique aux affaires La rhétorique et l’éloquence sont bien plus que de simples compétences linguistiques : elles forment de véritables piliers de...

Podcast Le général Timoléon Timoléon, figure emblématique de la Grèce antique, incarne l’idéal du stratège vertueux et patriote. Né à Corinthe au IVe...

Podcast Le mystère autour du tombeau de Jésus Selon certaines hypothèses, Jésus aurait voyagé en Inde durant sa jeunesse, entre 14 et 29 ans, période absente des...

Podcast Le mystère des Olmèques Au cours d’une longue histoire, les peuples indigènes d’Amérique latine ont bâti des cités puissantes et des empires, et...

Documentaire Complot contre Ramsès III Lorsque Ramsès III meurt dans son palais de Louxor, en 1154 avant notre ère, il est inimaginable pour les...

Documentaire Petra Perdu au beau milieu du désert de Petra, dans l’actuelle Jordanie, le rêve du peuple Nabatéen de construire une...

Documentaire Enquête d’ailleurs – Crète : aux origines du labyrinthe Philippe Charlier part en Crête à la recherche des origines de l’un des mythes les plus importants de l’humanité...

Documentaire Les jardins suspendus de Babylone Babylone est réputée pour avoir été l’une des plus belles villes antiques jamais bâties. Située au milieu du désert,...

Documentaire Pavlopetri, la cité engloutie La cité de Pavlopetri repose à quatre mètres de profondeur près des côtes de Laconie, en Grèce. Si elle...

Documentaire La mémoire des cartes – 2 – Le génie de Ptolémée Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...

Documentaire Sparte – La bataille des Thermopyles La bataille des Thermopyles en 480 av. J-C. oppose une alliance des cités grecques à l’empire achéménide. C’est l’un...

Documentaire La momie et ses métamorphoses | Faire l’histoire Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...

Documentaire Attila, l’immortalité dans le sang Attila, roi des Huns de 434 à 453, était surnommé le «fléau de Dieu» par ses adversaires. On dit...

Article L’Empire romain : 10 faits surprenants que vous ignorez L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité...